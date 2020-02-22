Украина снова сможет эвакуировать граждан из Уханя, - МВД

Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае. Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко сообщил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.

Кроме того, по его словам, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. В частности, сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Добавим, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней, сказал Геращенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.

Как известно, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.