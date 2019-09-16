Украина и Словакия подпишут соглашение для восстановления работы аэропорта "Ужгород"

Фото: Владимир Зеленский и Зузана Чапутова (president.gov.ua)

Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словацкой Республикой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает подписания двустороннего соглашения со Словакией по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офиса президента.

Как отмечается, Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словацкой Республикой относительно совместного контроля на государственной границе и в сфере трудовой миграции.

"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: относительно совместного контроля на украинско-словацкой границе и по возобновлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - заявил Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовою.

Напомним, что в 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Как отмечалось, из-за близкого расположения к границе со Словакией, самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с 15 марта этого года в Украине запустят авиарейсы сообщением Киев-Львов-Ужгород. В Украине возобновят регулярное авиационное сообщение с Ужгородом после договоренностей с президентом Словакии Андреем Киска. К этому Емельян заявлял, что аэропорт "Ужгород" должен возобновить работу в 2018 году.

Кроме того, 15 марта аэропорт "Ужгород" возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись с лета 2016 года.