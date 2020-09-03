Украина - Швейцария: где смотреть первый матч в Лиге наций

Сборная Украины примет команду Швейцарии в своем дебютном матче элитного дивизиона Лиги наций. Букмекеры считают, что шансы команд на победу примерно равны.

3 сентября, 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

Первый поединок подопечных Андрея Шевченко в 2020 году состоится 3 сентября на стадионе "Львов-Арена" во Львове. Пандемия коронавируса никуда не отступила, поэтому игра пройдет при пустых трибунах. В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Время начала трансляции - в 21:35, а непосредственно сама игра начнется в 21:45.

Если кто-то пропустит поединок, то в повторе его можно посмотреть на следующий день на телеканале "Футбол 2" в 02:25 или 16:00. Либо в 11:15 на "Футбол 1".

С последнего матча сборной Украины прошло почти десять месяцев, когда "сине-желтая" команда завершила отборочный цикл Евро-2020 без поражений. Из-за пандемии коронавируса были отменены запланированные на март товарищеские встречи и на лето следующего года был перенесен Евро-2020.

История противостояний

Оба предыдущих матча между командами завершились вничью по итогам основного времени. В памятном поединке 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы одолели швейцарцев в серии пенальти 3:0. Через четыре года после этого команды встречались в контрольной игре, которая завершилась со счетом 2:2.