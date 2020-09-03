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Украина - Швейцария: прогноз на стартовый матч в Лиге наций

Львов, Четверг 03 сентября 2020 12:03
Украина - Швейцария: прогноз на стартовый матч в Лиге наций
Фото: тренировки сборной Украины перед игрой со Швейцарией (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Специалисты не считают "сине-желтую" команду фаворитом встречи

Сборная Украины стартует в высшем дивизионе Лиги наций матчем против команды Швейцарии. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

3 сентября, 21:45
Львов, стадион "Арена Львов"

Букмекеры ярко выраженного фаворита в грядущем противостоянии не видят. Ставки на победу команды Андрея Шевченко принимаются с коэффициентом 2,35, для сравнения, успех сборной Швейцарии оценивается в 3,00. Немного выше котировка на ничейный исход - 3,10.

По мнению специалистов, матч будет не очень результативным. Наиболее вероятный счет - минимальная ничья 1:1. Коэффициент на такой исход встречи составляет 5,50. Менее вероятной считается победа Украины со счетом 1:0 - 7,50, в то время как минимальная победа швейцарцев оценена в 8,00.

Предыдущие встречи

Украинцы еще ни разу не побеждали швейцарцев в основное время, хотя и встреч было всего лишь две. На ЧМ-2006, где Андрей Шевченко еще был в роли футболиста, команда одолела соперника по пенальти. А товарищеский поединок в 2010 году завершился вничью - 2:2.

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