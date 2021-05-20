Украина, шпионаж, Нагорный Карабах: о чем говорили на первой встрече Блинкен и Лавров

Состоялась первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава Госдеп в частности поднял вопрос эскалации ситуации РФ на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса .

Блинкен "выразил глубокую озабоченность" ситуацией на российско-украинской границе и призвал Москву освободить осужденных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся развертыванием российских военных в Украине и рядом с ней", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопрос поиска долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощь народу Сирии.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что интересам Москвы и Вашингтона соответствует сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ КНДР и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.