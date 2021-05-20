Блинкен на встрече с Лавровым: США не оставят без ответа агрессию России

Вашингтон не оставит без ответа агрессивные действия Москвы против США и американских союзников. Однако он готов сотрудничать с РФ по ряду вопросов.

В столице Исландии начались переговоры глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Они приехали в Рейкьявик для участия в министерском заседании Арктического совета, официальные мероприятия по линии которого пройдут 20 мая.

Энтони Блинкен сказал, что США "стремятся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией".

"Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", - отметил он.

Глава МИД РФ поблагодарил коллегу за предложение провести переговоры в Рейкьявике и подчеркнул их важность для двусторонних отношений и для того, "чтобы разобраться, что с ними дальше делать".

"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Но наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы", - утверждает Лавров.

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.