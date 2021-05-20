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Україна, шпигунство, Нагірний Карабах: про що говорили на першій зустрічі Блінкен і Лавров

Автор: Артур Родивилов

Відбулася перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Глава Держдеп зокрема підняв питання ескалації ситуації РФ на кордоні з Україною.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепу Неда Прайса.

Блінкен "висловив глибоку стурбованість" ситуацією на російсько-українському кордоні і закликав Москву звільнити засуджених американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда.

"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість у зв'язку з триваючим розгортанням російських військових в Україні і поруч з нею", - йдеться в повідомленні.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили питання пошуку довгострокового політичного вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і забезпечення гуманітарної допомоги народу Сирії.

Крім того, глава Держдепу зазначив, що інтересам Москви і Вашингтона відповідає співпраця у сфері стратегічної стабільності і стримуванні ядерних програм КНДР і Ірану, а також у питанні врегулювання ситуації в Афганістані.

Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна планується в найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

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