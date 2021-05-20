Україна, шпигунство, Нагірний Карабах: про що говорили на першій зустрічі Блінкен і Лавров

Відбулася перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Глава Держдеп зокрема підняв питання ескалації ситуації РФ на кордоні з Україною.
Блінкен "висловив глибоку стурбованість" ситуацією на російсько-українському кордоні і закликав Москву звільнити засуджених американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда.
"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість у зв'язку з триваючим розгортанням російських військових в Україні і поруч з нею", - йдеться в повідомленні.
Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили питання пошуку довгострокового політичного вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і забезпечення гуманітарної допомоги народу Сирії.
Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна планується в найближчі тижні.
Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.