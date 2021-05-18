UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год, - Макогон

Автор: РБК-Украина

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится.

Об этом в интервью ExPro заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство "Северного потока-2", поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

"1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через "Северный поток-2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5-6 млрд долларов в год", - заявил Макогон.

Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

В апреле вице-премьер-министр в правительстве Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен в этом году. Но точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГТСпотериСеверный поток-2