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Україна через "Північний потік-2" втрачатиме 5-6 млрд доларів на рік, - Макогон

Автор: РБК-Україна

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит по території України припиниться.

Про це в інтерв'ю ExPro заявив глава Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, залишається тільки надія на те, що санкції зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2", оскільки досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.

"1,5 млрд доларів ми заробляємо на транзиті. Якщо газ піде через "Північний потік-2", у нас він автоматично подорожчає, так як вартість транспортування з Німеччини буде дорожче. Це ще близько 2-3 млрд доларів втрат для економіки. Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі і непрямі втрати України від запуску "Північного потоку-2" в 5-6 млрд доларів на рік", - заявив Макогон.

Він також зазначив, що у разі запуску газопроводу і зупинки транзиту Україною газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, оскільки вартість транспортування до України зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни і на весь український промисловий експорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила завершити будівництво " Північного потоку-2" у своїй економічній зоні.

У квітні віце-прем'єр-міністр в уряді Російської Федерації Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований цього року. Але точної дати введення в експлуатацію поки немає.

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