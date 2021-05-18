Україна через "Північний потік-2" втрачатиме 5-6 млрд доларів на рік, - Макогон

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит по території України припиниться.

За його словами, залишається тільки надія на те, що санкції зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2", оскільки досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.

"1,5 млрд доларів ми заробляємо на транзиті. Якщо газ піде через "Північний потік-2", у нас він автоматично подорожчає, так як вартість транспортування з Німеччини буде дорожче. Це ще близько 2-3 млрд доларів втрат для економіки. Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі і непрямі втрати України від запуску "Північного потоку-2" в 5-6 млрд доларів на рік", - заявив Макогон.

Він також зазначив, що у разі запуску газопроводу і зупинки транзиту Україною газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, оскільки вартість транспортування до України зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни і на весь український промисловий експорт.