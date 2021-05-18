ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экологи в Германии оспорят возобновление строительства "Северного потока-2"

Новина українською →
Берлин, Вторник 18 мая 2021 12:00
Экологи в Германии оспорят возобновление строительства "Северного потока-2" Фото: строительство "Северного потока-2" оспорят (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) готовят обжалование решения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2". Экологи обратятся в административный суд Гамбурга.

Об этом сообщает пресс-служба DUH.

Экологи заявили, что применят все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода.

"Ассоциация охраны окружающей среды критикует решение BSH и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы возобновить приостанавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы", - говорится в заявлении.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока-2" в водах Германии.

Напомним, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и Гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Северный поток-2
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине