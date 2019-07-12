Украина и Северная Македония запускают безвиз на постоянной основе

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Задорожнюк в Facebook.

По ее словам, больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

президента страны Стево Пендаровского.

Кроме того, Совет Европы отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Во время заседания страны-члены союза не смогли договориться о начале переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в Европейский союз.