Україна і Північна Македонія запускають безвіз на постійній основі

За словами посла України в Північній Македонії, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку
Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі. Про це повідомляє
За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.
президента країни Стево Пендаровского.
Крім того, Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз.