Україна і Північна Македонія запускають безвіз на постійній основі

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Задорожнюк у Facebook.

За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.

президента країни Стево Пендаровского.

Крім того, Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз.