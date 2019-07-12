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Україна і Північна Македонія запускають безвіз на постійній основі


За словами посла України в Північній Македонії, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Задорожнюк у Facebook.

За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.

президента країни Стево Пендаровского.

Крім того, Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз.

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