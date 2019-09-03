Украина сегодня выплатит рекордную сумму долга

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин до конца дня заплатит 1,1 млрд долларов

Министерство финансов Украины 3 сентября выплатит около 1,1 млрд долларов по долгам прошлых лет. Эту информацию РБК-Украина подтвердили в пресс-службе Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, все выплаты "будут проведены до конца дня". При этом Минфин оплатит 661 млн долларов по гособлигациям, выпущенным в 2015 году при реструктуризации долгов Укравтодора, КБ "Южное" и государственного долга Украины.

Кроме того, Минфин выплатит 444 млн долларов процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Как сообщало РБК-Украина в начале августа, до конца текущего года чиновникам нужно будет выплатить 6,4 млрд долларов, из которых почти половина - это внешние долги. Среди прочего, 744 млн долларов составят выплаты перед МВФ.

Как ранее писало РБК-Украина, в сентябре будут одни из самых крупных выплат в нынешнем году. По оценкам Пархоменко, в следующем месяце Минфину необходимо погасить валютные займы на общую сумму 1,7 млрд долларов.