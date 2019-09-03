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Сьогодні україна виплатить рекордну суму боргу

Новини » Економіка    03.09.2019 - 17:59
Сьогодні україна виплатить рекордну суму боргу
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінфін до кінця дня заплатить 1,1 млрд доларів

Міністерство фінансів України 3 вересня виплатить близько 1,1 млрд доларів за боргами минулих років. Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в прес-службі Міністерства фінансів.

Як відзначили в прес-службі, всі виплати будуть проведені до кінця дня". При цьому Мінфін сплатить 661 млн доларів держоблігацій, випущених в 2015 році при реструктуризації боргів "Укравтодору", КБ "Південне" та державного боргу України.

Крім того, Мінфін виплатить 444 млн доларів відсотків за облігаціями, випущеними у 2015 році і з терміном погашення в 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках.

Як повідомляло РБК-Україна на початку серпня, до кінця поточного року чиновникам потрібно буде виплатити 6,4 млрд доларів, з яких майже половина - це зовнішні борги. Серед іншого, 744 млн доларів складуть виплати перед МВФ.

Як раніше писало РБК-Україна, у вересні будуть одні з найбільших виплат в нинішньому році. За оцінками Пархоменко, наступного місяця Мінфіну необхідно погасити валютні позики на загальну суму 1,7 млрд доларів.

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