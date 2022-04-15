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Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 10:08
Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 14 апреля, в Украине согласована работа девять гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министр, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

Эвакуация на собственном автомобиле будет действовать из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Также будут работать эвакуационные коридоры:

  • Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
  • с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

Министр подчеркнула, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

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