Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список
В пятницу, 14 апреля, в Украине согласована работа девять гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министр, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.
Эвакуация на собственном автомобиле будет действовать из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Также будут работать эвакуационные коридоры:
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Министр подчеркнула, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.
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