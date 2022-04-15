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Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 10:08
Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 14 квітня, в Україні узгоджено роботу дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована в трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністр, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

Евакуація на власному автомобілі діятиме з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

Також працюватимуть евакуаційні коридори:

  • Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ - Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).
  • Попасна - Бахмут (місце зібрання – вул.Первомайська, 42).
  • с. Гірне - Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).
  • Рубіжне-Бахмут.

Міністр підкреслила, що гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ.

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