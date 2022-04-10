ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина на сегодня согласовала 9 гуманитарных коридоров: список

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 10:12
Украина на сегодня согласовала 9 гуманитарных коридоров: список Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 10 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация населения будет проводиться в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

Донецкая область:

Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье. (Место сборов: ул. Шевченко, 5)

Энергодар - Запорожье. (Место сбора автомобилей объявят местные власти).

Луганская область:

Северодонецк - Бахмут. (Место собрания: проспект Химиков, 28).

Лисичанск - Бахмут. (Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная - Бахмут. (Место сборов: ул. Первомайская, 42).

с. Горное - Бахмут. (Место сборов: ул. Гагарина, 13).

Рубежное - Бахмут.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук эвакуация Война в Украине
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну