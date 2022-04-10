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Україна на сьогодні погодила 9 гуманітарних коридорів: список

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 10:12
Україна на сьогодні погодила 9 гуманітарних коридорів: список Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 10 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація населення проводитиметься в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

Донецька область:

Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак - Запоріжжя. (Місце зборів: вул. Шевченка, 5)

Енергодар - Запоріжжя. (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

Луганська область:

Сєвєродонецьк - Бахмут. (Місце зібрання: проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ - Бахмут. (Місце зборів: РТІ, 40 Років Перемоги, вул.Сосюри, 324).

Попасна - Бахмут. (Місце зборів: вул. Першотравнева, 42).

с. Гірське - Бахмут. (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне - Бахмут.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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