Украина сегодня получила от Китая 300 тысяч экспресс-тестов

Сегодня в рамках гуманитарной помощи Украина получила от Китая более 300 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирус. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, кроме этого в Украину дополнительно доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая для борьбы с коронавирусом. О гуманитарной помощи стороны договорились во время телемоста.

Кроме того, вчера самолет из Китая доставил в Украину еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Также в Украину доставили различные медицинские средства и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Еще один самолет с тестами на коронавирус прибыл 30 марта в Киев из Южной Кореи. По инициативе Офиса президента в Украину доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.