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В Украину прибыл самолет со 100 тыс. тестов ПЦР из Китая

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 19:04
В Украину прибыл самолет со 100 тыс. тестов ПЦР из Китая
Фото: медицинский груз из КНР (facebook.com/ipobedonostseva)

Самолет также доставил 40 тыс. защитных очков и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких

В Украину прибыл еще один самолет с Китая, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) и другие медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы департамента информполитики Офиса президента Ирины Победоносцевой.

По ее словам, борт из КНР также доставил в Украину 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"После прохождения всех санитарных и таможенных процедур медицинское оборудование направят в больниці и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и сотрудникам Государственной пограничной службы", - сообщила Победоносцева.

Ще один важливий вантаж з Китаю. В Україну прибув літак, який достав в Україну ще 100 тис. високоточних тестів для...

Опубліковано Ириною Победоносцевою Вівторок, 31 березня 2020 р.

Напомним, это уже третий самолет с Китая, который доставил в Украину различные медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Накануне в "Борисполе" приземлился борт с 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн обычных медицинских масок.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из Китая прибудут еще несколько самолетов с медицинскими средствами.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 31 марта Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок с начала 2020 года
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