Україна сьогодні отримала від Китаю 300 тисяч експрес-тестів

Сьогодні в рамках гуманітарної допомоги Україна отримала від Китаю понад 300 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, окрім цього в Україну додатково доставили ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю - це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю для боротьби з коронавірусом. Про гуманітарну допомогу сторони домовилися під час телемосту.

Крім того, вчора літак з Китаю доправив в Україну ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Також в Україну доправили різні медичні засоби та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.

Ще один літак з тестами на коронавірус прибув 30 березня в Київ з Південної Кореї. З ініціативи Офісу президента в Україну доправили ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.