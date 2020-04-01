В Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая

Фото: медицинский груз из КНР (facebook.com/ipobedonostseva)

Самолет доставил тесты на коронавирус, средства защиты и термометры

В международный аэропорт "Борисполь" сегодня прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

По данным Кабмина, самолет доставил в Украину наборы для выявления коронавируса, медицинские одноразовые средства защиты, медицинские защитные очки и инфракрасные термометры.

Отмечается, что о доставке этого гуманитарного груза было договорено во время телемоста между Украиной и Китаем.

"Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы помочь Украине в этот сложный период борьбы с мировой пандемии, которая, к сожалению, не оставила в стороне и Украину. Сегодня мы предоставляем гуманитарную помощь с медицинскими наборами, но не менее важным является наша помощь с опытом и знаниями, которыми можем поделиться с украинскими медицинскими работниками и методами предупреждения и лечения нового вируса", - заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

Напомним, ранее в Украину прибыл очередной самолет с Китая, который доставил 100 тысяч тестов полимеразной цепной реакции для выявления коронавирус, другие медицинские средства и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, еще один самолет с тестами на коронавирус прибыл в Киев из Южной Кореи. В Украину по инициативе Офиса президента доставили еще 100 тысяч ПЦР тестов на коронавирус.