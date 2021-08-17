Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс из Украины в Афганистан для эвакуации украинцев. Самолет, по словам Данилова, должен вылететь уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире "Украина 24".
"Он (самолет - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.
"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - добавил он.
Напомним, на территории аэропорта Кабула находятся 12 украинцев, а всего из Афганистана планируют эвакуировать 120 человек.
Добавим, вчера в МИД заявляли, что из аэропорта Кабула не может вылететь второй украинский самолет.
Больше о ситуации в Афганистане - в материале "Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше".