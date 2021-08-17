Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс из Украины в Афганистан для эвакуации украинцев . Самолет, по словам Данилова, должен вылететь уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире "Украина 24" .

"Он (самолет - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.

"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - добавил он.