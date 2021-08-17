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Україна сьогодні відправить літак в Афганістан для евакуації людей, - Данілов

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував рейс з України в Афганістан для евакуації українців. Літак, за словами Данілова, має вилетіти вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО в ефірі "Україна 24".

"Він (літак - ред.) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів, щоб виконати свій обов'язок", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з Афганістаном на власному контролі.

"Що стосується ситуації, то вона на контролі у Зеленського. Він періодично збирає фахівців з цього питання", - додав він.

Нагадаємо, на території аеропорту Кабулу перебувають 12 українців, а загалом з Афганістану планують евакуювати 120 людей.

Додамо, вчора в МЗС заявляли, що з аеропорту Кабулу не може вилетіти другий український літак.

Більше про ситуацію в Афганістані - в матеріалі "Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

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АфганистанКабулОлексій ДаніловРНБО