Украина сегодня откроет 10 гуманитарных коридоров: полный список
Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Сегодня, 14 марта, в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук.
Киевская область:
- Из сел Богдановка и Новобогдановка - в Бровары
- Из села Перемога (Барышевская община) - в Бровары
- Из села Бобрик - в Бровары
- Из Гостомеля - в село Белогородка
- Из поселков Ворзель и Немешаево - в село Белогородка
- Из поселка Дмитровка - в село Белогородка
Луганская область:
- Северодонецк - Славянска (Донецкая область)
- Попасная - Славянск
- Горское - Славянск
Кроме того, Верещук добавила, что сегодня снова попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Луганской области планировалась эвакуация поездом со станции Новозолотаревка Северодонецкого района около 14:00.
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