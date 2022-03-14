Україна сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів: повний список
Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Сьогодні, 14 березня, в Україні відкриють 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук.
Київська область:
- З сіл Богданівка та Новобогданівка - до Броварів
- З села Перемога (Баришевська громада) - до Броварів
- З села Бобрик - до Броварів
- З Гостомеля - до села Білогородка
- З селищ Ворзель та Немішаєве - до села Білогородка
- З селища Дмитрівка - до села Білогородка
Луганська область:
- Сєверодонецьк - Слов'янська (Донецька область)
- Попасна - Слов'янськ
- Гірське - Слов'янськ
Крім того, Верещук додала, що сьогодні знову спробують розблокувати гуманітарний конвой з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Луганщині планувалася евакуація потягом зі станції Новозолотарівка Сєверодонецького району близько 14:00.
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