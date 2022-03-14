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Україна сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів: повний список

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 09:22
Україна сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів: повний список Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 14 березня, в Україні відкриють 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук.

Київська область:

  • З сіл Богданівка та Новобогданівка - до Броварів
  • З села Перемога (Баришевська громада) - до Броварів
  • З села Бобрик - до Броварів
  • З Гостомеля - до села Білогородка
  • З селищ Ворзель та Немішаєве - до села Білогородка
  • З селища Дмитрівка - до села Білогородка

Луганська область:

  • Сєверодонецьк - Слов'янська (Донецька область)
  • Попасна - Слов'янськ
  • Гірське - Слов'янськ

Крім того, Верещук додала, що сьогодні знову спробують розблокувати гуманітарний конвой з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Луганщині планувалася евакуація потягом зі станції Новозолотарівка Сєверодонецького району близько 14:00.

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