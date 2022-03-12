Украина сегодня откроет более 10 гуманитарных коридоров: полный перечень

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в более безопасные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

Запорожье - Мариуполь

Пологи - Запорожье

Гостомель - Киев

Казаровичи - Киев

Микуличи - Киев

Андреевка - Житомир

Макаров - Житомир

Бородянка - Житомир

Тростянец - Полтава

Сумы - Полтава

Лебедин - Полтава

Конотоп - Полтава

Большая Писаревка - Полтава

Краснополье - Полтава

Запорожье - Мариуполь

Через населенные пункты Запорожье - Васильевка - Мелитополь - Бердянск - Мангуш - Мариуполь с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Пологи (Запорожская область) - Запорожье

Пологи - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и эвакуации на обратном пути из Пологов и Токмака.

Гостомель (Киевская область) - Киев

Гостомель - Буча - Михайловка-Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев.

Казаровичи (Киевская область) - Киев

Казаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.

Микуличи (Киевская область) - Киев

Микуличи - Немешаево - Березова - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Мрия - Стоянка - Гореничи - Гнатовка - Белогородка - Киев.

Андреевка (Киевская область) - Житомир

Андреевка - Липовка - Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростишев - Глубочица - Житомир. Для эвакуации людей направят автобусы из Белой Церкви.

Макаров (Киевская область) - Житомир

Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростишев - Глубочица - Житомир.

Бородянка (Киевская область) - Житомир

Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир.

Тростянец - Полтава

Тростянец - Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Эвакуация на автобусах и личных авто.

Сумы - Полтава

Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Лебедин (Сумская область) - Полтава

Лебедин - Штеповка - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Конотом (Сумская область) - Полтава

Конотоп - Шевченково - Хмелев - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Большая Писаревка (Сумская область) - Полтава

Большая Писаревка - Ахтырка - Хухра - Котельва - Полтава.

Краснополье - Полтава

Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.