Украина сегодня откроет более 10 гуманитарных коридоров: полный перечень
Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в более безопасные города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.
По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:
- Запорожье - Мариуполь
- Пологи - Запорожье
- Гостомель - Киев
- Казаровичи - Киев
- Микуличи - Киев
- Андреевка - Житомир
- Макаров - Житомир
- Бородянка - Житомир
- Тростянец - Полтава
- Сумы - Полтава
- Лебедин - Полтава
- Конотоп - Полтава
- Большая Писаревка - Полтава
- Краснополье - Полтава
Запорожье - Мариуполь
Через населенные пункты Запорожье - Васильевка - Мелитополь - Бердянск - Мангуш - Мариуполь с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
Пологи (Запорожская область) - Запорожье
Пологи - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и эвакуации на обратном пути из Пологов и Токмака.
Гостомель (Киевская область) - Киев
Гостомель - Буча - Михайловка-Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев.
Казаровичи (Киевская область) - Киев
Казаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.
Микуличи (Киевская область) - Киев
Микуличи - Немешаево - Березова - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Мрия - Стоянка - Гореничи - Гнатовка - Белогородка - Киев.
Андреевка (Киевская область) - Житомир
Андреевка - Липовка - Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростишев - Глубочица - Житомир. Для эвакуации людей направят автобусы из Белой Церкви.
Макаров (Киевская область) - Житомир
Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростишев - Глубочица - Житомир.
Бородянка (Киевская область) - Житомир
Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир.
Тростянец - Полтава
Тростянец - Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Эвакуация на автобусах и личных авто.
Сумы - Полтава
Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Лебедин (Сумская область) - Полтава
Лебедин - Штеповка - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Конотом (Сумская область) - Полтава
Конотоп - Шевченково - Хмелев - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Большая Писаревка (Сумская область) - Полтава
Большая Писаревка - Ахтырка - Хухра - Котельва - Полтава.
Краснополье - Полтава
Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области сегодня запустят эвакуационный поезд.
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