Україна сьогодні відкриє понад 10 гуманітарних коридорів: повний перелік
Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:
- Запоріжжя - Маріуполь
- Пологи - Запоріжжя
- Гостомель - Київ
- Казаровичі - Київ
- Микуличі - Київ
- Андріївка - Житомир
- Макаров - Житомир
- Бородянка - Житомир
- Тростянець - Полтава
- Суми - Полтава
- Лебедин - Полтава
- Конотоп - Полтава
- Велика Писарівка - Полтава
- Краснопілля - Полтава
Запоріжжя - Маріуполь
Через населені пункти Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Бердянськ - Мангуш - Маріуполь з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації на зворотному шляху.
Пологи (Запорізька область) - Запоріжжя
Пологи - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і евакуації на зворотному шляху з пологів і Токмака.
Гостомель (Київська область - Київ
Гостомель - Буча - Михайлівка-Рубежівка - Шпитьки - Петрушки - Білогородка - Київ.
Казаровичі (Київська область) - Київ
Казаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.
Микуличі (Київська область) - Київ
Микуличі - Немішаєве - Березова - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Стоянка - Гореничі - Гнатівка - Білогородка - Київ.
Андріївка (Київська область) - Житомир
Андріївка - Липівка - Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир. Для евакуації людей направлять автобуси з Білої Церкви.
Макарів (Київська область) - Житомир
Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир.
Бородянка (Київська область) - Житомир
Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир.
Тростянець - Полтава
Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Евакуація на автобусах і особистих авто.
Суми-Полтава
Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Лебедин (Сумська область) - Полтава
Лебедин - Штепівка - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Конотом (Сумська область) - Полтава
Конотоп - Шевченкове - Хмелів - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Велика Писарівка (Сумська область) - Полтава
Велика Писарівка - Охтирка - Хухра - Котельва - Полтава.
Краснопілля - Полтава
Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області сьогодні запустять евакуаційний поїзд.
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