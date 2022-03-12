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Україна сьогодні відкриє понад 10 гуманітарних коридорів: повний перелік

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Київ, Субота 12 березня 2022 09:11
Україна сьогодні відкриє понад 10 гуманітарних коридорів: повний перелік Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

  • Запоріжжя - Маріуполь
  • Пологи - Запоріжжя
  • Гостомель - Київ
  • Казаровичі - Київ
  • Микуличі - Київ
  • Андріївка - Житомир
  • Макаров - Житомир
  • Бородянка - Житомир
  • Тростянець - Полтава
  • Суми - Полтава
  • Лебедин - Полтава
  • Конотоп - Полтава
  • Велика Писарівка - Полтава
  • Краснопілля - Полтава

Запоріжжя - Маріуполь

Через населені пункти Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Бердянськ - Мангуш - Маріуполь з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації на зворотному шляху.

Пологи (Запорізька область) - Запоріжжя

Пологи - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і евакуації на зворотному шляху з пологів і Токмака.

Гостомель (Київська область - Київ

Гостомель - Буча - Михайлівка-Рубежівка - Шпитьки - Петрушки - Білогородка - Київ.

Казаровичі (Київська область) - Київ

Казаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.

Микуличі (Київська область) - Київ

Микуличі - Немішаєве - Березова - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Стоянка - Гореничі - Гнатівка - Білогородка - Київ.

Андріївка (Київська область) - Житомир

Андріївка - Липівка - Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир. Для евакуації людей направлять автобуси з Білої Церкви.

Макарів (Київська область) - Житомир

Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир.

Бородянка (Київська область) - Житомир

Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир.

Тростянець - Полтава

Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Евакуація на автобусах і особистих авто.

Суми-Полтава

Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Лебедин (Сумська область) - Полтава

Лебедин - Штепівка - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Конотом (Сумська область) - Полтава

Конотоп - Шевченкове - Хмелів - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Велика Писарівка (Сумська область) - Полтава

Велика Писарівка - Охтирка - Хухра - Котельва - Полтава.

Краснопілля - Полтава

Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області сьогодні запустять евакуаційний поїзд.

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