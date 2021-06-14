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Украина сделала все для ПДЧ, настало время конкретных решений НАТО, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, передает сайт Офиса президента.

Сообщается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

Однако президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОБорис Джонсон