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Україна зробила все для ПДЧ, настав час конкретних рішень НАТО, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Про це він заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, передає сайт офісу президента.

Повідомляється, що ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО. Зеленський підкреслив важливість чіткої перспективи членства.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Прийшов час, щоб наші партнери і союзники підтримали Україну конкретними діями і рішеннями", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.

Однак президент США Джо Байден минулого тижня заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОБорис Джонсон