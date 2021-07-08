Украина сделает политическую ошибку, если внедрит акциз на "зеленую" энергию, - инвесторы

Украина сделает непозволительную политическую ошибку в случае, если внедрит акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Дело в том, что введение акциза является нарушением предоставленных государством , в частности Кабинетом министров Украины гарантий иностранным инвесторам.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на заявление представителей организаций ЕС.

В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что утратила стратегическое виденье развития сектора энергетики.

"Если сектор ВИЭ прекратит свое развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка на соответствие рыночным правилам функционирования?" - заявила она.

По мнению Руты, то, что решение о принятии зелёного акциза уже политически согласовано вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций.

Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды представительства ЕС, отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по акцизному сбору для сектора ВИЭ.

При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие к себе со стороны американских инвесторов.

"Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зеленую энергетику и ожидать их позитивное отношение к себе", - заявил Берлин.

В свою очередь, советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единый голос всех посольств, что не позволительно для государства.