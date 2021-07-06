Акцизным сбором на "зеленую" энергию Украина разрушает путь к интеграции в ЕС, - инвесторы
Намерения Кабинета министров ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами. Эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), Европейско-украинского энергетического агентства, Украинской ветроэнергетической ассоциации в Facebook.
"Мы выражаем категорическое несогласие относительно введения акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что предусмотрено проектом закона № 5600, принятого 1 июля 2021 года Верховной радой в первом чтении", - подчеркивают инвесторы.
В УАВЭ отметили, что введение акцизного сбора являются фактическим снижением "зеленого" тарифа на 3,2% для существующих электростанций из возобновляемых источников энергии, что является нарушением обязательств, которые взяло правительство Украины перед инвесторами, которые развивают альтернативную энергетику в стране.
"Такие действия свидетельствуют об игнорировании действующего законодательства и обязательств перед инвесторами, принятых правительством и Верховной радой год назад. Мало того, такая инициатива повысит недоверие к органам власти, еще больше навредит инвестиционному климату в Украине и сделает невозможным привлечение средств в новые энергетические и экологические проекты", - отметили в УАВЕ.
Инвесторы призвали исключить соответствующую норму из законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).
"Мы призываем народных депутатов Украины, председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доработать данный проект закона и исключить положение о введении акцизного налога на реализацию электроэнергии из ВИЭ, учитывая все риски от принятия такого решения для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - отмечается в заявлении.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.