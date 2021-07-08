Україна зробить політичну помилку, якщо запровадить податок на "зелену" енергію, - інвестори

Україна зробить недозволену політичну помилку в разі, якщо запровадить акцизний збір на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні. Річ у тому, що введення акцизу є порушенням наданих державою , зокрема Кабінетом міністрів гарантій іноземним інвесторам.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на заяву представників організацій ЄС.

Зокрема, Рута Балтаус, група підтримки України в ЄС заявила, що втратила стратегічне бачення розвитку сектору енергетики.

"Якщо сектор ВДЕ припинить свій розвиток, то як уряд буде виконувати Енергетичну стратегію, особливо в контексті майбутньої сертифікації ринку на відповідність ринковими правилами функціонування?" - заявила вона.

На думку Рути, то, що рішення про прийняття зеленого акцизу вже політично погоджено викликає подив у інвесторів і міжнародних фінансових організацій.

Торстен Воллерт, керівник групи підтримки України з питань енергетики та навколишнього середовища Представництва ЄС, зазначив, що уряд повинен розуміти, до яких наслідків може привести непродумане рішення по акцизному збору для сектора ВДЕ.

При цьому Джеофф Берлін, со-глава Ukraine Power Resources, повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру до себе з боку американських інвесторів.

"Президент повинен розуміти, що він не має права так поводитися з американськими інвесторами в зелену енергетику і чекати їх позитивне ставлення до себе", - заявив Берлін.

У свою чергу, радник з питань торгівлі посольства Канади Адам Барболе підсумував, що Кабінет міністрів України ігнорує єдиний голос всіх посольств, що не дозволено для держави.