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Пора отбросить страхи. Кулеба призвал ускорить вступление Украины в ЕС

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Киев, Пятница 06 мая 2022 23:00
Пора отбросить страхи. Кулеба призвал ускорить вступление Украины в ЕС Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейским лидерам нужно отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС. Общественность Евросоюза поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, он сегодня приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев. В беседе с ними Кулеба призвал ускорить интеграцию Украины в ЕС.

"Общественность в ЕС поддерживает это. Пора европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги, чтобы сформировать будущее Европы", - добавил глава МИД.

Напомним, Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС летом этого года, а полноценно получить членство - в 2024 году.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать нашей стране статус кандидата на вступление в ЕС.

Сегодня, 6 мая, в Киеве с визитом находились главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Они обсудили с украинской стороной предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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