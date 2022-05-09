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Україна зробить все необхідне, щоб стати гідним членом ЄС, - Мішель

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Одеса, Понеділок 09 травня 2022 18:58
Україна зробить все необхідне, щоб стати гідним членом ЄС, - Мішель Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз впевнений, що Україна зробить все необхідне, щоб стати гідним членом ЄС. Брюссель поважає прагнення українців до демократичних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми поважаємо прагнення народу України щодо демократичних світових цінностей, які були розпочаті на Майдані. Ми вважаємо, що ви зробите все необхідне, щоб стати гідним членом Європейського союзу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що Україна сьогодні передасть другу частину анкети, яка є необхідним етапом для отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських лідерів відкинути страхи і прискорити вступ України до ЄС.

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