Украина - Саудовская Аравия: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборная Украины проведет первый для себя матч в 2018 году против Саудовской Аравией. Онлайн-трансляция товарищеского поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда "сине-желтых".

23 марта 21:00

Марбелья, стадион "Мунисипаль де Марбелья"

Противостояние Украина - Саудовская Аравия состоится вечером 23 марта в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть телеканалах "Украина" и "Футбол 2". Комментировать игру будет Кирилл Круторогов.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду.