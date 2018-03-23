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Украина - Саудовская Аравия: онлайн трансляция

НовостиСпорт    23.03.2018 - 09:09
Украина - Саудовская Аравия (twitter.com/FFUKRAINE)
Украина - Саудовская Аравия (twitter.com/FFUKRAINE)

РБК-Украина проведет онлайн-трансляцию товарищеского поединка

Украина - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Сборная Украины проведет поединок против участника ЧМ-2018 Саудовской Аравией. По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является подопечные Андрея Шевченко.

23 марта 21:00
Марбелья, стадион "Мунисипаль де Марбелья"

 

- Вход на матч - свободный. Для болельщиков сборной команды Украины будут открыты конкретные сектора.

- Преодолев дистанцию в 4 тысячи километров за пять часов полета, национальная команда Украины прибыла в испанской Малаги и провела первую тренировку.

"Желто-синие" проведут первый для себя матч в нынешнем году против участника чемпионата мира 2018 года. Наша национальная команда не сумела квалифицироваться на мундиаль и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций, а также отборочного цикла Евро-2020.

Украина и Саудовская Аравия встречались между собой всего один раз - во втором туре группового этапа ЧМ-2006. Тогда Андрей Русол на 4 минуте забил гол, который стал первым голом забитым Украиной в групповом турнире на чемпионате мира! 

В итоге подопечные Олега Блохина разгромили аравийцев со счетом 4:0 и одержали первую в своей истории победу на Мундиале. Голами также отметились Сергей Ребров, Максим Калиниченко и еще один на счету нынешнего наставника "желто-синих" Андрея Шевченко.

Посмотрим, что предложит он, как тренер! Верим в победу!

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Теги: Сборная Украины, онлайн-трансляция, Саудовская Аравия, онлайн
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