Україна - Саудівська Аравія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України проведе перший для себе матч в 2018 році проти Саудівської Аравії. Онлайн-трансляція товариського поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є команда "синьо-жовтих".

23 березня 21:00

Марбелья, стадіон "Мунисипаль де Марбелья"

Протистояння Україна - Саудівська Аравія відбудеться ввечері 23 березня в 21:00 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися телеканалах "Україна" і "Футбол 2". Коментувати гру буде Кирило Круторогов.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.