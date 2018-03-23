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Україна - Саудівська Аравія: де дивитися матч

НовиниСпорт    23.03.2018 - 15:01
Фото: Україна - Саудівська Аравія (ФФУ)
Фото: Україна - Саудівська Аравія (ФФУ)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України проведе перший для себе матч в 2018 році проти Саудівської Аравії. Онлайн-трансляція товариського поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є команда "синьо-жовтих".

23 березня 21:00
Марбелья, стадіон "Мунисипаль де Марбелья"

 

Протистояння Україна - Саудівська Аравія відбудеться ввечері 23 березня в 21:00 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися телеканалах "Україна" і "Футбол 2". Коментувати гру буде Кирило Круторогов.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.

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Теги: Збірна України, онлайн-трансляция, Саудовская Аравия, онлайн
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