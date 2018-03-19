Часть игроков сборной Украины отправится в "молодежку", - Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Все, кому мы отправили приглашения, - полноценные игроки национальной команды, на которых мы рассчитываем в будущем. Но мы отдадим часть футболистов "молодежке". Это будет возможным после матча против Саудовской Аравии. Кого именно, станет известно после первого матча сборной", - сказал Шевченко.

Отмечается, что они помогут молодежной сборной в квалификационном матче Евро-2019 (U-21) против Англии, который состоится 27 марта в Шеффилде.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.