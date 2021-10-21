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Украина может сама обеспечить себя газом. Витренко назвал условие

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Украина, Четверг 21 октября 2021 13:08
Украина может сама обеспечить себя газом. Витренко назвал условие Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина может долгосрочно обеспечить свои потребности собственной добычей газа. Дефицит в 10 млрд кубометров можно компенсировать за счет увеличения добычи и повышения энергоэффективности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian.

"Если добавить к добыче природного газа производство биогаза и повышение уровня энергоэффективности. В перспективе это займет от трех до пяти лет", - сказал он.

По его словам, сейчас Украине не хватает 10 млрд куб. м природного газа. Поэтому, если уменьшать неэффективное потребление и увеличивать добычу на 3-5 млрд куб. м, соответствующую разницу можно покрыть производством биогаза.

"Если бы Украина потребляла газ на душу населения столько, сколько потребляют в Европе, мы бы газ вообще не импортировали, а экспортировали", - сказал глава "Нафтогаза".

На вопрос об увеличении цены бюджетным учреждениям "Нафтогаза" Витренко заявил: "Цена на газ в 2-3 раза меньше текущей рыночной цены. Кроме того, рыночная цена увеличилась почти в десять раз за год. Если прошлым летом цены были меньше чем 100 долларов, то сейчас - 1200 долларов. Цена 16,8 соответствует рыночным условиям и намного ниже, чем текущая месячная цена из-за заключения контракта не на месяц, а до конца следующего года".

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Нафтогаз Украины
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