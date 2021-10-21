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Україна може сама забезпечити себе газом. Вітренко назвав умову

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 13:08
Україна може сама забезпечити себе газом. Вітренко назвав умову Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна може довгостроково забезпечити свої потреби власним видобутком газу. Дефіцит у 10 млрд кубометрів можна компенсувати за рахунок збільшення видобутку та підвищення енергоефективності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в інтерв’ю голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка DW Ukrainian.

"Якщо додати до видобутку природного газу виробництво біогазу і підвищення рівня енергоефективності. У перспективі це займе від трьох до п’яти років", - сказав він.

За його словами, зараз Україні бракує 10 млрд куб. м природного газу. Тому, якщо зменшувати неефективне споживання і збільшувати видобуток на 3-5 млрд куб. м, відповідну різницю можна покрити виробництвом біогазу.

"Якби Україна споживала газ на душу населення стільки, скільки споживають в Європі, ми б газ взагалі не імпортували, а експортували", - сказав голова "Нафтогазу".

На питання про збільшення ціни бюджетним установам "Нафтогазу", Вітренко заявив: "Ціна на газ у 2-3 рази менша за поточну ринкову ціну. Крім того, ринкова ціна збільшилася майже в десять разів за рік. Якщо минулого літа ціни були менше ніж 100 доларів, то зараз - 1200 доларів. Ціна 16,8 відповідає ринковим умовам і є набагато нижчою, ніж поточна місячна ціна через укладання контракту не на місяць, а до кінця наступного року".

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Нафтогаз України
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