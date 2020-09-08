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Украина и Румыния создадут рабочую группу по вопросам энергетики

Автор: Игорь Литвиненко

Украина и Румыния создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросам энергетики. Сейчас ожидается начало коммуникации между профильными министерствами двух стран.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Бухарест, передает корреспондент РРБК-Украина.

"Мы решили создать рабочую группу по вопросам энергетики и с нетерпением ожидаем, когда наши коллеги из Министерства энергетики начнут подробный разговор", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины изменил положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии.

До этого правительство существенно изменило правила на рынке электроэнергии, разрешив "Энергоатому" продавать на рыке 40% своей электроэнергии.

Также сообщалось, что в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙час, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Добавим, что также Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море.

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