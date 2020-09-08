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Україна і Румунія створять робочу групу з питань енергетики

Автор: Игорь Литвиненко

Україна і Румунія створять робочу групу, яка буде займатися питанням енергетики. Зараз очікується початок комунікації між профільними міністерствами двох країн.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Бухарест, передає кореспондент РРБК-Україна.

"Ми вирішили створити робочу групу з питань енергетики, і з нетерпінням чекаємо, коли наші колеги з Міністерства енергетики почнуть докладну розмову", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив положення про спецобов'язки на ринку електроенергії.

До цього уряд істотно змінив правила на ринку електроенергії, дозволивши "Енергоатому" продавати на рику 40% своєї електроенергії.

Також повідомлялося, що в липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України склало 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Додамо, що також Україна і Румунія підписали угоду про зміцненні безпеки в Чорному морі.

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