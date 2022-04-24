Украина и Россия разрабатывают совместную декларацию для завершения войны, - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина и Россия работают над совместной декларацией. Документ разрабатывается для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Sabah.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Упор сделан на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - отметил министр. По его словам, помимо работы над текстом, работает также закулисная дипломатия. В то же время Чавушоглу отметил, что окончательное решение стоит за президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.