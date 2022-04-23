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Это вопрос к другому Владимиру. Зеленский о возможности новых переговоров в Турции

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 20:59
Это вопрос к другому Владимиру. Зеленский о возможности новых переговоров в Турции Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что продолжение переговоров России и Украины в Турции зависит от Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресконференцию Зеленского.

По его словам, возможность продолжения переговоров в Турции зависит от желания президента России.

Также Зеленский добавил, что Украина должна разговаривать со страной-агрессом до тех пор, пока не закончится война.

"Это наверняка вопрос ко второму Владимиру. Владимира Владимировича. От его желания зависит встреча наших групп. Желание греться на солнце с этими подонками нет, но мы должны разговаривать, пока не закончится война. Должны цепляться за каждую возможность", - сказал лидер Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 59-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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