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Україна та Росія розробляють спільну декларацію для завершення війни, - МЗС Туреччини

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Анкара, Неділя 24 квітня 2022 15:27
Україна та Росія розробляють спільну декларацію для завершення війни, - МЗС Туреччини
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна та Росія працюють над спільною декларацією. Документ розробляється для врегулювання ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Sabah.

"У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях", - зазначив міністр.

За його словами, крім роботи над текстом, працює також закулісна дипломатія. Водночас Чавушоглу зазначив, що остаточне рішення стоїть за президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президент України прокоментував можливість проведення нових переговорів у Туреччині. Зеленський вважає, що продовження очного переговорного процесу залежить від Володимира Путіна.

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