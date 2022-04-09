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Україна і Росія провели третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 українців

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Субота 09 квітня 2022 20:11
Україна і Росія провели третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 українців Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ. Сьогодні додому повертаються ще 26 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

За її словами, обмін полоненими пройшов за наказом президента Володимира Зеленського.

"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка - офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала вона.

Нагадаємо, останній обмін полоненими пройшов 1 квітня. Тоді з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.

Відзначимо, офіційні обміни полоненими сторони почали проводити в березні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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