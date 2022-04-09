Україна і Росія провели третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 українців

Україна і Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ. Сьогодні додому повертаються ще 26 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

За її словами, обмін полоненими пройшов за наказом президента Володимира Зеленського. "Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка - офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала вона.