Україна і Росія провели третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 українців
Україна і Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ. Сьогодні додому повертаються ще 26 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.
За її словами, обмін полоненими пройшов за наказом президента Володимира Зеленського.
"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка - офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала вона.
Нагадаємо, останній обмін полоненими пройшов 1 квітня. Тоді з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.
Відзначимо, офіційні обміни полоненими сторони почали проводити в березні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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