Украина и Россия провели пятый обмен пленными. Освободили 76 человек

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о новом обмене пленными с РФ. Домой вернулось 76 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал министра .

Украина вернула из плена 76 человек. Среди них, в частности, 60 военных и 16 гражданских людей.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них – 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – заявила Верещук.

Предыдущий обмен пленными состоялся 14 апреля. Тогда из плена РФ освободили 30 украинцев (22 военнослужащих и 8 гражданских).