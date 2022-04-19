Україна і Росія провели п'ятий обмін полоненими. Звільнили 76 осіб

Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулося 76 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал міністерки .

Україна повернула з полону 76 осіб. Серед них, зокрема, 60 військових і 16 цивільних людей.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них – 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", – заявила Верещук.

Попередній обмін полоненими відбувся 14 квітня. Тоді з полону РФ визволили 30 українців (22 військовослужбовці та 8 цивільних).