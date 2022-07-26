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Родственники пропавших в Украине оккупантов обратились с требованием к Путину

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 16:03
Родственники пропавших в Украине оккупантов обратились с требованием к Путину Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Более 100 семей российских военнослужащих обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев, которые находятся в зоне боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Север Реалии".

От ведомств и министерств родственники получают отписки: одни говорят, что родные живы, другие - что пропали без вести или погибли.

Десятки родственников российских военнослужащих обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием помочь найти их детей, братьев и мужей - военных, участвующих в войне между Россией и Украиной.

"Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих вне зависимости от постоянно изменяющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб - так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров военных частей нет”, - говорится в письме, которое родители и жены лично передали в приемную администрацию Путина 26 июля.

Под обращением подписалось 106 человек. Они требуют не только найти российских военных, которые исчезли в Украине, а и создать в каждом регионе России пункт, где родственникам военнослужащих помогали с поиском живых, пленных, раненых и погибших близких, которые находятся в Украине.

Напомним, по состоянию на 26 июля с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

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